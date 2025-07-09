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Sözcü TV yayını RTÜK kararıyla durduruldu

Sözcü TV yayını RTÜK kararıyla durduruldu

00:509/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden Sözcü TV'nin durdurulan yayınına yansıtılan görüntü.
Halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden Sözcü TV'nin durdurulan yayınına yansıtılan görüntü.

RTÜK, Sözcü TV'ye 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Kanalın yayınları bu gece itibarıyla durduruldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Cezalar uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır." dedi. Sözcü TV'nin yanı sıra Halk TV'ye 10 günlük yayın durdurma, Tele1'e de 5 kez program durdurma cezası verilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası vermişti.

Sözcü TV yayını RTÜK kararıyla durduruldu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 günlük yayın durdurma, Tele1'e 5 kez program durdurma cezalarının ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1'e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır. Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."

RTÜK'ün ilke kararlarının şeffaf, 6112 sayılı Kanun hükümlerinin tartışmasız, mahkeme kararlarının ortada olduğuna dikkati çeken Ebubekir Şahin, tüm yayıncıları kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet etti.

Tekrarlanması durumda lisans iptal edilecek

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda, ihlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.



#Sözcü TV
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#Ebubekir Şahin
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