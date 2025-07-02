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RTÜK'ten Sözcü TV'ye 'Leman' incelemesi: Milletin sabrını sınayan her yayıncıya yaptırım uygulanacak

RTÜK'ten Sözcü TV'ye 'Leman' incelemesi: Milletin sabrını sınayan her yayıncıya yaptırım uygulanacak

00:242/07/2025, Çarşamba
AA
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Sözcü TV'de 'Türkiye, Müslüman ülke değil!' sözlerine RTÜK inceleme başlattı.
Sözcü TV'de 'Türkiye, Müslüman ülke değil!' sözlerine RTÜK inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'de bir konuğun Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyle ilgili "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ve "Karikatürde hiçbir suç yok" yorumlarına tepki gösterdi. Sosyal medyada Yeni Şafak Gazetesi'nin haberini alıntılayarak açıklama yapan Şahin "RTÜK'ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatür çiziminin ardından Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin konuyla ilgili yorumda bulunduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' ve 'Karikatürde hiçbir suç yok' şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir."

Şahin, bazı çevrelerin bu tür olayları kınamaktan kaçındığını, bu anlayışın halkın kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirtti.

Yayıncıları uyaran Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK'ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır."



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