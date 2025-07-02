RTÜK'ten Sözcü TV'ye 'Leman' incelemesi: Milletin sabrını sınayan her yayıncıya yaptırım uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'de bir konuğun Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyle ilgili "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ve "Karikatürde hiçbir suç yok" yorumlarına tepki gösterdi. Sosyal medyada Yeni Şafak Gazetesi'nin haberini alıntılayarak açıklama yapan Şahin "RTÜK'ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatür çiziminin ardından Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin konuyla ilgili yorumda bulunduğunu belirterek şunları ifade etti:
Şahin, bazı çevrelerin bu tür olayları kınamaktan kaçındığını, bu anlayışın halkın kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirtti.
Yayıncıları uyaran Şahin, şunları kaydetti: