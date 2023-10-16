Sözcü'nün 500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak yalanı: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu değil

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in '500 bin Filistinli Türkiye'ye geliyor' iddiaları yalanlandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.
Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını bildirdi.
"500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak" yalanı
Yalan kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yalanlama: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.