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Sözcü'nün 500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak yalanı: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu değil

İşgalci İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada da hızla yayılan iddiaların doğru olmadığını bildirip, "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
21:20 . 16/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in '500 bin Filistinli Türkiye'ye geliyor' iddiaları yalanlandı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in '500 bin Filistinli Türkiye'ye geliyor' iddiaları yalanlandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını bildirdi.

"500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak" yalanı

Söz konusu gelişmeler sonrasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Sözcü TV'de katıldığı yayında,
"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor"
iddiasında bulundu.

Yalan kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yalanlama: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada,
"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır."
ifadelerine yer verildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: BM'den 'Gazze kuruyor' uyarısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 808 Filistinli katledildi, 10 bin 859 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. Refah Sınır Kapısı açılacak mı? BM az önce yaptığı açıklama ile Gazze'de temiz suyun tükendiğine dair uyarıda bulundu. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.



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