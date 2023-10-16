The Guardian Netanyahu karikatürü nedeniyle 42 yıllık çalışanı Steve Bell'i kovdu

The Guardian, Netanyahu'yu resmeden Steve Bell'i 'Yahudi düşmanı' olarak niteleyip işten attı.
Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden The Guardian, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu konu edinen çizimi nedeniyle 42 yıllık çalışanı Steve Bell’i görevden aldı.
Karikatürü yayınlamadılar: Shakespeare'e bağlayıp kovdular
Bell, söz konusu karikatürün yayınlanmayacağının kendisine telefonla iletildiğini söyledi. Sansüre, karikatürün 17'nci yüzyılda yaşamış olan İngiliz şair William Shakespeare’in 'Tefeci Yahudi’ Shylock'u anımsattığı, bahse konu karakterin aç gözlü Yahudi bir tipleme olması bahane gösterildi.
Bell ise söz konusu karikatürü 1960'larda David Levine tarafından çizilen ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ı Vietnam savaşı üzerinden eleştirmesinden esinlendiğini söyledi.
İlk sansür değil
Bell, daha önce de The Guardian tarafından çeşitli sansürlere maruz kalmıştı. 2018 yılında da Bell’in karikatürü, Yahudi karşıtlığı gerekçe gösterilerek sansürlenmişti.
Karikatürde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, ortalarındaki şöminede Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar yanarken resmedilmişti.