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The Guardian Netanyahu karikatürü nedeniyle 42 yıllık çalışanı Steve Bell'i kovdu

İngiliz yayın organı The Guardian, masum Filistinlileri katleden işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çizen 42 yıllık karikatüristi Steve Bell'i kovdu. Ünlü karikatüristin işten atılma nedeni olarak 'Yahudi düşmanlığı' gösterildi.

Hüseyin Berk
20:42 . 16/10/2023 Pazartesi
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The Guardian, Netanyahu'yu resmeden Steve Bell'i 'Yahudi düşmanı' olarak niteleyip işten attı.

The Guardian, Netanyahu'yu resmeden Steve Bell'i 'Yahudi düşmanı' olarak niteleyip işten attı.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden The Guardian, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu konu edinen çizimi nedeniyle 42 yıllık çalışanı Steve Bell’i görevden aldı.

Bell'i işinden eden karikatürde, Netanyahu'nun kendi karnını Gazze Şeridi’nin ana hatları üzerinden neşterle kestiği resmedildi. Karikatürün üst kısmında ise,
"Gazze sakinleri… Hemen şimdi defolup gidin."
ifadeleri yer alıyordu.

Karikatürü yayınlamadılar: Shakespeare'e bağlayıp kovdular

Bell, söz konusu karikatürün yayınlanmayacağının kendisine telefonla iletildiğini söyledi. Sansüre, karikatürün 17'nci yüzyılda yaşamış olan İngiliz şair William Shakespeare’in 'Tefeci Yahudi’ Shylock'u anımsattığı, bahse konu karakterin aç gözlü Yahudi bir tipleme olması bahane gösterildi.

Bell ise söz konusu karikatürü 1960'larda David Levine tarafından çizilen ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ı Vietnam savaşı üzerinden eleştirmesinden esinlendiğini söyledi.

Bell'in esinlendiğini ifade ettiği 1960'lı yıllara ait karikatür.

İlk sansür değil

Bell, daha önce de The Guardian tarafından çeşitli sansürlere maruz kalmıştı. 2018 yılında da Bell’in karikatürü, Yahudi karşıtlığı gerekçe gösterilerek sansürlenmişti.

Karikatürde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, ortalarındaki şöminede Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar yanarken resmedilmişti.




#The Guardian
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Steve Bell
#Karikatür
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