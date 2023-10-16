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Dünya

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Gazze'ye insani hava koridorunu duyurdu: İlk uçuşlar bu hafta yapılacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Muhammed Emre Kömürcü
21:19 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze'de saldırıya uğrayan bölgelerden biri.

Gazze'de saldırıya uğrayan bölgelerden biri.

Ayrıntılar geliyor...

#Avrupa Birliği
#Gazze
#Ursula von der Leyen
1 saat önce
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