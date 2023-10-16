Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Gazze'ye insani hava koridorunu duyurdu: İlk uçuşlar bu hafta yapılacak

Gazze'de saldırıya uğrayan bölgelerden biri.
Ayrıntılar geliyor...
#Avrupa Birliği
#Gazze
#Ursula von der Leyen
1 saat önce
Gazze'de saldırıya uğrayan bölgelerden biri.
Ayrıntılar geliyor...
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