Sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmasında görev alan firari FETÖ'cü yakalandı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren babalar, Babalar Günü’ne buruk girdi. 2015’te Diyarbakır’da 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Burada 4 yıldır evlat nöbetini sürdürüyorum. Biz Babalar Günü olmayan, üzerine ateş düşen babalarız. 8 yıldır benim evladımı kaçırmışlar. Evlatlarımız dönene kadar bize Babalar Günü yok. Evlatlarımız gelene kadar buradayız” dedi.