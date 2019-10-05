Sözleşmeler ihlal edildi

HAK-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın İBB’de işten çıkarılan bin 500’e yakın işçiyle ilgili Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuna (ITUC) bilgi verdiği, Genel Sekreter Burrow’un da Arslan’ın bilgilendirme mektubuna cevaben bir mesaj yolladığı belirtildi.

İBB’de bin 500 kişi işten çıkarıldı.

ENDİŞELERİMİZ VAR

Burrow’un mesajında, ITUC’un HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi: “İşçilerin, sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini gösterir. Bağımsız sendika örgütlerinin, üyelerinin sosyal ve ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki çabalarını zayıflatmak ve cansızlaştırmak için hedef alınmasından endişe duyuyoruz. Türkiye’deki örgütlenme özgürlüğü ihlallerinin ciddiyeti ve sürekliliği konusundaki endişelerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bu uygulamaları, 87 sayılı ILO Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.”