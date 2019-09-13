Sözleşmeli öğretmene de indirimli kart

İBB Meclisi, Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki binada toplandı. Daha önce AK Parti grubunun önerisiyle 16 Mayıs 2019’da kabul edilen ve fiyatı 40 liraya indirilen “Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman” kartı ücretinin üniversite sınavını kazanmamış öğrenciler için de aynı şekilde uygulanması talep edildi. Sunulan rapor oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece üniversiteye hazırlanan öğrenciler diğer öğrenciler gibi 40 lira karşılığında “Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman Kartlarını” elde edebilecek ve sözleşmeli öğretmenler de diğer öğretmenlerin yararlandığı indirimli kartları kullanabilecek.

GÜNDEM Kütüphaneler sınıf olacak