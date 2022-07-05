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Sözleşmelilere kadro yolu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ekimde sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınması konusunun ele alınacağını duyurdu.

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Sözleşmelilere kadro yolu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ekim ayında çok sayıda kamu personelinin kadroya alınması konusunun ele alınacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması şöyle:
Ekim'de sözleşmeli personelin kadroya alınması konusu ele alınacak.

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