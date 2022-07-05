Sözleşmelilere kadro yolu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ekim ayında çok sayıda kamu personelinin kadroya alınması konusunun ele alınacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması şöyle:

Ekim'de sözleşmeli personelin kadroya alınması konusu ele alınacak.

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler"

Geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor." açıklamasını yapmıştı.

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