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POLİTİKA

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler Meclis'te

Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler Mecliste
TBMM

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona yaklaşıldı. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Düzenlemeden yüz binlerce sözleşmeli personel yararlanacak.

424 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Teknik çalışmaları tamamlanan düzenlemeden 424 bin sözleşmelinin yararlanması bekleniyor. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Düzenleme yasalaşınca geçişler süre aranmaksızın hemen yapılacak.

  • Çalışmaya göre yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek. 1 yıl da aday memurluk süreci olacak.

DÜZENLEME YENİ YILDA YASALAŞACAK

Daha önceki uygulamanın dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya alınacak. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclise sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

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