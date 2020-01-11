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MANİSA

Manisa Haberleri: Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile, uçurumun kenarına sürüklenmiş!

Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile, uçurumun kenarına sürüklenmiş: Çok büyük bir hata yapmışım

Manisa'da gezmek için çıktıkları Spil Dağı'nda ailesiyle karda mahsur kalan Hüseyin Kirez (49), "Çok büyük bir hata yapmıştım, aracımda kar lastiği yoktu. Bulunduğumuz yerden hareket ettik. Yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra, aracım uçuruma doğru kaymaya başladı. Uçurumun kenarında aracı zorla durdurdum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mahsur kalan aile, iş makinelerinin yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp, evlerine götürüldü. ​
Mahsur kalan aile, iş makinelerinin yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp, evlerine götürüldü. ​

3 Ocak Cuma günü 2 günlük tatil için kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Spil Dağı'ndaki Orman Köşkleri'ne giden serbest mali müşavir Hüseyin Kirez, eşi ve 2 çocuğuyla Atalanı mevkisinde mahsur kaldı.

OYNAT 01:22
"Her şeyi belediyeden bekleyemeyiz ayıp olur"
Pazaryeri ilçesinde tamir ve kaynak işleri yapan "mucit" lakaplı esnaf, pratik kar küreme aracı yaptı.Pazaryeri ilçesinde yaptıkları değişik alet ve makinelerle "mucit" lakabı alan İbrahim Karakaş ve oğulları yeni bir kar küreme aracı tasarladı.İbrahim Karakaş ve oğulları Yusuf ile Mustafa Karakaş, kendilerine ait ATV motorunun önüne tasarladıkları kar küreme bıçağını takarak dükkanların önünde ve yollarda biriken karları bu araçla temizliyorlar.



Spil Dağı'nda ailesiyle karda mahsur kalan Hüseyin Kirez.

Etkisini artıran kar yağışının yanı sıra araçlarında kar lastiği ve zincir olmaması nedeniyle yol alamayan ailenin yardımına, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Mahsur kalan aile, iş makinelerinin yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp, evlerine götürüldü.

Kar etkisini arttırınca yolda kaldılar.

Tesadüfen gelen cip aldı

Mahsur kaldıkları süre içinde yaşadıklarını anlatan Hüseyin Kirez şöyle konuştu:

  • "Pazartesi sabahı dönmeyi düşünüyorduk. Pazar günü çok şiddetli bir rüzgarla kar yağışı başladı. Pazartesi sabahı kalktığımızda, yatılı olarak kaldığımız evin kapısını bile zor açtık. Oradan çıkma şansımız hiç yoktu. Bir şekilde aracımıza bindik. Çok büyük bir hata yapmıştım, aracımda kar lastiği yoktu. Bulunduğumuz yerden hareket ettik. Yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra, aracım uçuruma doğru kaymaya başladı. Uçurumun kenarında aracı zorla durdurdum. Kendi imkanlarımızla aracı hareket ettirmeye çalışsak da başaramadık.
  • Jandarmayı aradık, jandarma oraya çıkışın olmadığını, bize muhtarın yardımcı olabileceğini söyledi. Kemalpaşa'ya bağlı Beşpınar Mahallesi muhtarı bize telefonla ulaştı. Bize bir traktör yollayabileceğini, ancak bunun 400 lira bedelinin olduğunu söyledi. Ben de 'Yeter ki gelin bin lira vereyim, ama bizi buradan kurtarın' dedim. Ne yazık ki 3 saat beklesek de kimse gelmedi. O sırada tesadüfen büyük bir cip denk geldi. O bizi alıp tekrar Spil Orman Köşkü evlerine bıraktı. Sağ olsun oradaki görevliler, bize yeni bir ev açtı.
  • Ancak bölgede rüzgardan dolayı elektrik direkleri yıkıldığı için elektrik enerjisi yoktu. Telefonlarımızın şarjı bitti. Kimseye ulaşamadık. İş yerinde birlikte çalıştığımız arkadaşlar bana ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirmiş. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü ekipleri gelerek, bizi salı gecesi 23.30 sıralarında bulunduğumuz bölgeden alarak evimize kadar getirdi. Kendilerinden Allah razı olsun. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
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