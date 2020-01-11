Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile, uçurumun kenarına sürüklenmiş: Çok büyük bir hata yapmışım

"Her şeyi belediyeden bekleyemeyiz ayıp olur"

Pazaryeri ilçesinde tamir ve kaynak işleri yapan "mucit" lakaplı esnaf, pratik kar küreme aracı yaptı.Pazaryeri ilçesinde yaptıkları değişik alet ve makinelerle "mucit" lakabı alan İbrahim Karakaş ve oğulları yeni bir kar küreme aracı tasarladı.İbrahim Karakaş ve oğulları Yusuf ile Mustafa Karakaş, kendilerine ait ATV motorunun önüne tasarladıkları kar küreme bıçağını takarak dükkanların önünde ve yollarda biriken karları bu araçla temizliyorlar.







