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ANKARA

SPK Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı. Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül'ün atandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
​SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi.

Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı bildirildi.

İbrahim Ömer Gönül kimdir?

1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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