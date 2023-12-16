Sporda cezalar mercek altında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda “Anadolu Sohbetleri” konulu toplantıda konuştu. Bakan Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine bu tür olayların yaşanmaması için kanun ve yönetmeliklerde düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Tunç, “Kanun, kulüpler de dahil herkese birtakım sorumluluklar veriyor. Tabii biz hemen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’u masaya yatırdık. Neler yapabiliriz? Sorunlara yol açan maddeler var mı? Özellikle cezaların caydırıcılığı açısından bir eksiklik var mı? Bu noktada bir çalışma başlattık. Burada bazı suçlar bakımından hapis cezası var. Bazılarında adli, bazılarında idari para cezaları var. Bu noktada ceza miktarlarıyla ilgili bir düzenleme, caydırıcılık açısından söz konusu olabilir. Cezaların miktarları konusunu tekrar değerlendireceğiz” dedi.





KOŞULLU SALIVERMEYE ÇEKİDÜZEN

Tunç, toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için koşullu salıverme şartlarında düzenleme yapacaklarını ifade ederek, tüm davalar bakımından temyiz süresini tebliğden itibaren 2 hafta olacak şekilde düzenlediklerini belirtti. Yargı kararından kaynaklı hak kayıplarına karşı bakanlıkta bir Tazminat Komisyonu kuracaklarına değinen Tunç, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarıyla ilgili istinaf yolunun açılacağını söyledi.





MASABAŞINDA YAZILDI

Türkiye’nin hukukta güven endeksinde son sıralarda bulunduğu yönündeki raporlara tepki gösteren Tunç, bunların masabaşında hazırlandığını söyledi. Tunç, “Türk yargısı her zamankinden daha bağımsız ve

tarafsız” diye konuştu.





BİREYSEL BAŞVURUDAN DÖNÜŞ YOK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki ihlal kararlarına en fazla

uyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru uygu-lamasından dönülmeye-

ceği bilgisini verdi.





BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI KONUSU

Sokak hayvanlarıyla ilgili probleme de değinen Tunç, şunları kaydetti: “İnsan canından daha değerli bir şey olamaz. İnsanı korumak, devletin en önemli vazifesi. Ama hayvanlarımızı da korumalıyız. Onların daha sağlıklı ortamlarda hayat sürmelerini sağlamak lazım. Çalışma aşamasında, henüz kanun teklifine dönüşmüş değil ama çözülmesi lazım. İnşallah çözüm noktasında bir çalışma olacak.”



