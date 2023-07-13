Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılında Ankara'da anma programı düzenlendi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 30 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kurbanların cenaze namazını kıldırdı. Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 30 soykırım kurbanın cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi. Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı, hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.