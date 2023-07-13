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Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılında Ankara'da anma programı düzenlendi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995’te işlenen soykırımın kurbanları, Ankara'da düzenlenen "8372 Rakam Değil İnsan, Srebrenitsa" isimli panelde anıldı.

15:21 . 13/07/2023 Perşembe
AA
Etkinlikte Bosna Savaşı'nı anlatan film gösterimi ve plaket takdimi yapıldı.

Etkinlikte Bosna Savaşı'nı anlatan film gösterimi ve plaket takdimi yapıldı.

Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği (BİLAL) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen panele, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Fatih Öztürk, BİLAL Genel Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkmenoğlu, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın her insan tarafından anlaşılması, sadece Srebrenitsa'da değil dünyanın dört bir yanında yapılan zulümlerin hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Alagiç, Srebrenitsa soykırımının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölge ilan edilen alanda işlendiğini hatırlatarak soykırımların dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmemesi gerektiğini kaydetti.Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Öztürk de Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in mesajını paylaştı.

Etkinlikte Bosna Savaşı'nı anlatan film gösterimi ve plaket takdimi yapıldı.

Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 30 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kurbanların cenaze namazını kıldırdı. Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 30 soykırım kurbanın cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi. Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı, hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Srebrenitsa'da ne olmuştu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.
#Srebrenitsa
#BİLAL
#Bosna Hersek
23 dakika önce
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