Srebrenitsa annesi vefat etti

M. ŞAKİR ŞARAÇ

Soykırımda eşi Abdulah (44) ve iki oğlu Almir (18) ve Azmir (21) ile çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic'in cenazesi yarın 13.00'de Srebrenitsa'daki Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından doğduğu köy Bektici'de toprağa verilecek. Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic, Mehmedovic'in son derece cesur bir kadın olduğunu belirterek, "Tüm ailesi öldürüldü. Her zaman gerçekleri söyledi. Tüm annelere ilham olan bu cesur kadını çok özleyeceğiz" dedi.

SOYKIRIMIN SEMBOL İSMİYDİ

Srebrenitsa eski belediye başkanı Camil Durakovic de Mehmedovic’in “Srebrenitsa annelerinin sembolü” olduğuna işaret ederek, “Adalet arayışının sembol ismiydi. Yakalandığı hastalığa karşı da sonuna kadar mücadele verdi. Sevdiklerini kaybettiği Srebrenitsa’dan ayrılmayarak verdiği adalet mücadelesi ve güçlü duruşuyla kalplerde yaşayacak” diye konuştu. Srebrenitsa Belediye Meclisi Başkanı Alija Tabakovic ise Mehmedovic'in dünya kadınları arasında örnek olarak yaşamaya devam edeceğini kaydetti. Soykırımın ardından 23 yıl adalet mücadelesi veren Mehmedovic'in, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim" ifadeleri hafızalara kazınmıştı.