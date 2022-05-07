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ANKARA

Sri Lanka'da parlamento başkan yardımcısı Siyambalapitiya tekrar istifa kararı aldı

Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da, 5 Mayıs'ta parlamento başkan yardımcısı olarak seçilen Ranjith Siyambalapitiya bir kez daha istifa etme kararı aldı. İstifanın Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya sunulması bekleniyor. Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken Siyambalapitiya görevinden istifa etmiş ancak iktidar koalisyonu tarafından desteklenerek, yeniden 5 Mayıs'ta Parlamento Başkan Yardımcılığına getirilmişti.

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Haber Merkezi AA
Sri Lankada parlamento başkan yardımcısı Siyambalapitiya tekrar istifa kararı aldı
Ranjith Siyambalapitiya

225 üyeli parlamentoda yapılan oylamada, Devlet Başkanı Gotabhaya Rajapaksa liderliğindeki iktidar koalisyonunca desteklenen Siyambalapitiya, muhalefet adayı Imithiaz Bakeer Markar'ı mağlup etmişti. Siyambalapitiya 148, Marker da 65 oy almıştı.

Siyambalapitiya'nın zaferi, Rajapaksa hükümetinin ekonomik sorunları çözemediği için ülke çapında devam eden protestolar esnasında gelmişti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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