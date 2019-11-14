Gündem STEM uygulamasına Avrupadan ödül
EĞİTİM

STEM uygulamasına Avrupa’dan ödül

AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+’ın bir parçası olan e-Twinning, Avrupa’daki öğretmenlerin projelerini ödüllendiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAU
BAU

Bu yıl da Türkiye’de STEM kategorisinde birincilik kazanan Muğla erkenSTEM projesiyle 21. Yüzyıl Yaşam Becerileri Proje yürütücüsü Semra Ayata e-Twinning 2019 Avrupa ödülüne layık görüldü. Proje, Muğla’da görev yapan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğtimine yönelik bir STEM programını kapsıyor. Projesiyle Avrupa’da ödüle layık görülen Semra Ayata, “Muğla’da öğretmenlerimizin, aldığı STEM eğitimleri sayesinde gelişerek uluslararası projeler oluşturulmasının önü açıldı ve bu alanda ülkemizdeki çalışmaları tanıtma fırsatı yakaladık” dedi.

ŞAŞIRTICI DEĞİL

  • BAU Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sencer Çorlu, STEM uygulamalarıyla ilgili şunları söyledi: “Proje ekibinin katkılarının Avrupa çapında ödüle layık görülmesi şaşırtıcı değildir çünkü projenin kurumsal çerçevesi olan STEM Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi tam da bu amaçla Türk öğretmenlerinin yaratıcılıklarının bir özü olarak geliştirildi. BAUSTEM artık sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde faydalanılan özgün STEM anlayışının ve öğretim materyallerinin geliştirildiği bir laboratuvar olarak Enver Yücel başta olmak üzere Bahçeşehir ailesinin bir başarı hikayesidir.”

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