Strazburg’da ilahiyat fakültesi kurulacak

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 39’uncu maddesi gereğince alındı.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevinden alınarak, bu suretle boşalan Genel Müdürlüğe Timuçin Güler atandı. Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ise Akil Murad Güllüoğlu’nun ataması gerçekleştirildi. 3 üniversiteye de rektör atandı. Buna göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı.