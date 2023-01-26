Strep A’dan ilk can kaybı: Küçük Aras’ın doğum günüydü

Avrupa ülkelerinde çok sayıda ölüme neden olan Strep A bakterisine ilişkin Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, bu enfeksiyonun yeni olmadığını, yıllardır mücadele edilen bir bakteri türü olduğunu belirtti. Taşkınoğlu, “Pandemi önlemleri ortadan kalkınca bakteri kendine bir alan buldu ve şu an ciddi bir salgın yaşıyoruz, Strep A enfeksiyonunu görüyoruz. Diğer üst solunum enfeksiyonlarından farklı bir bakteri. Virüs değil, bir bakteri ile mücadele ediyoruz. O yüzden elimizde antibiyotik gibi bir silahımız var. Tanısı konursa, antibiyotik ile rahatlıkla tedavi edebildiğimiz bir bakteri ile karşı karşıyayız” diye konuştu. Taşkınoğlu, “Aslında bu enfeksiyonlar 100 binde 1 ancak görülür, ancak vaka sayısı arttıkça tabii ki komplikasyon riski de artıyor. O yüzden de daha sık ölümler görülebilir. Sadece İngiltere’de değil başka ülkelerden de mesela Kanada’dan bu bakteri nedeniyle ölüm haberleri alıyoruz.” dedi.