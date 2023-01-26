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Strep A’dan ilk can kaybı: Küçük Aras’ın doğum günüydü

Birçok ülkede Strep A kaynaklı bakterilerden yaşanan can kayıpları tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez, bu enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti. Uzmanlar Strep A’nın tanısı erken konulduğunda antibiyotik ile rahatlıkla tedavi edilebilecek bir bakteri olduğunu söyledi.

03:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Birçok ülkede Strep A kaynaklı bakterilerden yaşanan can kayıpları tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez, bu enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti.

Birçok ülkede Strep A kaynaklı bakterilerden yaşanan can kayıpları tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez, bu enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti.

Dünyada sık görülen ve ölüme sebebiyet veren Strep A bakterisi, Türkiye’de ilk kez can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez, doğum gününde Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, oğlu Aras’ı, 10 Ocak’ta boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şüphesiyle Ankara’da bir özel hastaneye götürdü. Soğuk algınlığı teşhisi konulup ilaç verilerek eve gönderilen Aras Sönmez, gece tekrar rahatsızlanınca Etlik Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Aras Sönmez, 11 Ocak günü öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Sönmez, “Burnunun morardığını gördüğümüzde apar topar menenjit şüphesi ile hastaneye gittik. Gece 12.00 gibi artık çocuğumuzun vefat haberini aldık. Ölüm raporunda ‘belirlenemeyen bir virüsün hızla yayılmasından dolayı doğal ölüm’ dediler. Ertesi gün defnettiğimizde

Strep A bakterisi olduğunu söylediler” diye konuştu.

Tanı konulursa antibiyotik işe yarar

Avrupa ülkelerinde çok sayıda ölüme neden olan Strep A bakterisine ilişkin Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, bu enfeksiyonun yeni olmadığını, yıllardır mücadele edilen bir bakteri türü olduğunu belirtti. Taşkınoğlu, “Pandemi önlemleri ortadan kalkınca bakteri kendine bir alan buldu ve şu an ciddi bir salgın yaşıyoruz, Strep A enfeksiyonunu görüyoruz. Diğer üst solunum enfeksiyonlarından farklı bir bakteri. Virüs değil, bir bakteri ile mücadele ediyoruz. O yüzden elimizde antibiyotik gibi bir silahımız var. Tanısı konursa, antibiyotik ile rahatlıkla tedavi edebildiğimiz bir bakteri ile karşı karşıyayız” diye konuştu. Taşkınoğlu, “Aslında bu enfeksiyonlar 100 binde 1 ancak görülür, ancak vaka sayısı arttıkça tabii ki komplikasyon riski de artıyor. O yüzden de daha sık ölümler görülebilir. Sadece İngiltere’de değil başka ülkelerden de mesela Kanada’dan bu bakteri nedeniyle ölüm haberleri alıyoruz.” dedi.


#Strep A
#Aras Sönmez
#Sağlık
#Hastalık
2 saat önce
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Strep A’dan ilk can kaybı: Küçük Aras’ın doğum günüydü
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