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İZMİR

Su altı görüntüleme takımı kaptanından uluslararası başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Altı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan, Side’de çektiği fotoğrafla dünyanın prestijli yarışmalarından 'World ShootOut’ta birinci oldu. Kaptan, “Bu fotoğrafla ülkemizin tanıtımı adına katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Su altı görüntüleme takımı kaptanından uluslararası başarı
İzmir su altı görüntüleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Altı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan, Antalya Side’de çektiği fotoğrafla 'World ShootOut’ta 4 kategoride yarı finale kalarak 'Best Humoristic' dalında birincilik elde etti.

DHA


En nüktedan, esprili ve düşündürücü fotoğrafa verilen 'Best Humoristic Image' ödülünün sahibi Murat Kaptan, “54 ülkeden üst düzey yarışmacıların tüm dünya denizlerinde çektiği binlerce eserinin yarıştığı bu yarışmada ülkemizin adını duyurmaktan gurur duydum. Bu fotoğrafı yapay resif projeleri kapsamında Antalya Side’deki Arkeopark’ta çekmiştim.
Bu fotoğrafla ülkemizin tanıtımı adına katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Ülkemizde nesli tükenmekte olan orfozların yaşam savaşını bu şekilde ironik bir dille anlatıp biraz olsun farkındalık yaratacağıma inanıyorum" dedi.
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