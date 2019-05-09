Su borusundan çıktı: Tam 10 metre

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, bugün Demirci ilçesi Küçükoba Mahallesi'ndek hatta bakım ve onarım çalışması başlattı.

Bölge sakinlerinden şebekeden suyun az geldiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan kontrolde, su borularının içinden 10 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasıyla az gelen suyun akışı normale döndü. Borulardan çıkan ağaç kökü görenleri şaşırttı.

Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Mahallemizde bulunan cazibeli hattan gelen suyumuzun azaldığını fark edince hemen MASKİ'ye bildirdik. Kaynaktan biriktirme deposuna gelen kısımda yapılan bakım sırasında boruların içinden on metre ağaç kökü çıktı. MASKİ yetkilileri, tıkanmış borularımızı yenileyerek bakımlarını yaptı. Bu sayede kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk" dedi.

GÜNDEM İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı