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MANİSA

Manisa haber - Su borusundan çıktı: Tam 10 metre

Su borusundan çıktı: Tam 10 metre

Manisa'nın Demirci ilçesinin Küçükoba Mahallesi'nde basınç problemi yaşanan içme suyu şebekesindeki borulardan 10 metrelik ağaç kökü çıkartıldı. Suyun akışı normale dönerken, ağaç kökünü görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Su borularından çıkan ağaç kökü.
Su borularından çıkan ağaç kökü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, bugün Demirci ilçesi Küçükoba Mahallesi'ndek hatta bakım ve onarım çalışması başlattı.

  • Bölge sakinlerinden şebekeden suyun az geldiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan kontrolde, su borularının içinden 10 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasıyla az gelen suyun akışı normale döndü. Borulardan çıkan ağaç kökü görenleri şaşırttı.

Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Mahallemizde bulunan cazibeli hattan gelen suyumuzun azaldığını fark edince hemen MASKİ'ye bildirdik. Kaynaktan biriktirme deposuna gelen kısımda yapılan bakım sırasında boruların içinden on metre ağaç kökü çıktı. MASKİ yetkilileri, tıkanmış borularımızı yenileyerek bakımlarını yaptı. Bu sayede kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk" dedi.

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