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Su uyur FETÖ uyumaz

Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz. Kökü dışarıda bu yapıların en küçük bir rehaveti tekrar palazlanmak için fırsata çevireceğini aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Son FETÖ’cü hain de işlediği cürümlerin hesabını yargımıza vermeden ne biz ne de devletimiz güvende olacaktır.

04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleri belli olan bazı isimleri de ekrandan okuyarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kurada ismi çıkan Sümeyye Özeser’e “Nerede Sümeyye? Benim kızım da Sümeyye ne olacak?” sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleri belli olan bazı isimleri de ekrandan okuyarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kurada ismi çıkan Sümeyye Özeser’e “Nerede Sümeyye? Benim kızım da Sümeyye ne olacak?” sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. “Her işte olduğu adaletin tecellisinde de asıl olan insandır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İnsan faktöründe sıkıntı varsa verdiğiniz mücadelenin, gösterdiğiniz çabanın hedefine varması mümkün değildir. Bu acı hakikate 17-25 Aralık girişiminde, ardından 15 Temmuz ihanetinde hep birlikte şahit olduk” ifadelerini kullandı.


VERDİĞİ ZARAR AYNI

17-25 Aralık girişiminin yargı ve emniyet birimlerine verdiği zararın 15 Temmuz ihanetinin orduya verdiği zararla aynı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Her iki menfur hadisede milletimizin güzide kurumları yıpranmış, yara almış, ciddi travmalar yaşanmıştır. Adalet teşkilatımızın tekrar kendine gelmesi belli bir süre almıştır. Geçen hafta 7. yıl dönümünü geride bıraktığımız 15 Temmuz toparlanma sürecinde bir dönüm noktası olmuştur. Darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren yargı camiamız hemen görevinin başına geçerek milletimize karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir” diye konuştu. Darbeye karışanların ve FETÖ mensuplarının hak ettikleri cezaları almasında yargının görevini yapmanın gayretinde olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar zaman zaman içeriden çeşitli sabotajlara maruz kalsa da FETÖ yargılanmaları genel hatlarıyla başarılı şekilde yürütülmüştür. Burada tavrımız gayet nettir. Bir Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz.”


YAŞATMAMAKTA KARARLIYIZ

“Kökü dışarıda bu yapıların en küçük bir rehaveti tekrar palazlanmak için fırsata çevireceğini aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Son FETÖ’cü hain de işlediği cürümlerin hesabını yargımıza vermeden ne biz ne de devletimiz güvende olacaktır. Geride bıraktığımız seçimlerde, zafiyet gördükleri anda neler yapabildiklerine hep birlikte şahit olduk. Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız. FETÖ’yle mücadelemizin artarak devam edeceğini, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizlerden de görev yerlerinizde ve meslek hayatınızda bu konuda gereken hassasiyeti göstermenizi özellikle bekliyorum.”


Sivil anayasayla mücadelemizi taçlandıracağız

Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engelin, darbe ürünü mevcut anayasa olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı, açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002’den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi, inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. 28. Yasama Dönemi’nde, önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle, Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Milletimize verdiğimiz ve tuttuğumuz diğer tüm sözler gibi, Allah’ın izniyle, bu idealimizi de hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum.”


1102 hakim ve savcı atandı

Törenle 1102 hakim ve savcı görevlerine başladı. 22 bin 821 hakim ve savcı sayısının bu kura ile 23 bin 923’e çıktığını belirten Erdoğan, “Her bir hakim ve savcı adayımızı, şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın misyonunu taşımaya namzet bir kardeşimiz olarak görüyorum. Şehit savcımızın devrettiği adalet sancağını sizler yücelteceksiniz” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için omuz omuza verdik. 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır' diyen Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#hakim savcı atama
#FETÖ
#mücadele
13 dakika önce
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