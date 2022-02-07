Gündem Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
ANKARA

Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, farklarıyla birlikte hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Haber Merkezi AA
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, hayata etkin katılım ve bağımsız yaşam için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanında olduklarının altını çizdi.

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SESRIC engellilere yönelik çalıştay düzenleyecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SESRIC engellilere yönelik çalıştay düzenleyecek

Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz desteğinin miktarı belli oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.
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Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğal gaz yardımıyla ilgili de konuşan Bakan Yanık, vatandaşlara yardımın verileceği tarihi paylaştı.
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\"ŞUBATIN İKİNCİ YARISINDA BAŞVURULARI ALACAĞIZ\"<br><br>Bakan Yanık, \"Doğal gaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz.
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Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık.
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Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor.
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Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz.
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1,8 milyar lira kömür desteği verdik.
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Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz.
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Şubatın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve mart ayında destekleri vereceğiz.
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Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.\" ifadelerini kullandı.
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\"ÇOK İDDİALIYIZ\"<br><br>Bakan Yanık, \"Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın.
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Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz.
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Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz.
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Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.\" diye konuştu.
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Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:
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Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.
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Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz.
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Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız.
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Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.
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Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz desteğinin miktarı belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu doğal gaz desteğiyle ilgili tarih vererek miktarını da açıkladı. Peki doğal gaz desteği kimlere verilecek? Doğal gaz desteği başvuru şartları nelerdir? Şubat ve mart ayı kömür ve doğal gaz desteği kaç lira olacak? İşte detaylar...
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