Şubata kadar isim jimnastiği

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çıktıkları yolun 6 aşamaya bölen 6’lı Masa, bir yıl sonra istişarelerine ocakta başlanan ortak adayı içeren beşinci madde için ilk ciddi toplantısını yapacak. İYİ Parti’de bugün buluşacak olan taraflar ortak adaya ilişkin ilk değerlendirmelerde bulunacak. CHP’nin başını çektiği İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu 6’lı Masa kuruluşunun üzerinden geçen 348 gün sonra adayı gündemine aldı. Adaylık mekanizmasını ocak başında işleten 6’lı masa bugün dahil şubatta ismi konuşacak. 6’lı Masa kurmayları geçen yıl 12 Şubat’ta başlayan ve seçimlere uzanan süreci 6 etaba bölüyor. İlk aşama 6 liderin bir masada buluşması olarak dile getirilirken ikinci adımın ortak komisyonların tesisi olarak açıklanıyor. Masa’nın yol haritasında üçüncü başlığı Anayasa teklifinin hazırlanıp deklare edilmesi, dördüncü başlığı ise hükümet programı olarak bilinen ve mutabakat metninin tamamlanarak 30 Ocak’ta açıklanması oluşturuluyor. Bugün İYİ Parti’de toplanacak 6’lı Masa en kritik konu olarak öne çıkan adayı konuşmaya başlayacak.