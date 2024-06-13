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Suç kuyuları kurutuldu

Organize suç örgütlerine bir darbe daha. 4 ilde düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında 4 elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli gözaltına alındı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:21 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çek senet dolandırıcılığı yapan şüphelilerin, tehdit ve şantajla hedef aldıkları kişilerin mallarına çöktükleri öğrenildi. Hatay merkezde Ömer Kartopu, İskenderun'da Ali Ak, Ankara'da Alper Aksoy, Çankırı'da Recep Armağan, Konya’da da cezaevindeki Faris Çokkaynar'ın elebaşılığını yaptığı 5 organize suç örgütü çökertildi. Kartopu ve Ak’ın çetelerinin, kendilerine rakip gördükleri ve bölge paylaşımı sebebiyle aralarında husumet bulunan gruplara silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Armağan’ın tefecilik, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticareti yaptığı, Çokkaynar'ın yönettiği grubun ise adam kaçırma, tehdit, tefecilik ve çok sayıda silahlı yaralama suçuna karıştığı kaydedildi. Baskınlarda 17 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan bozma tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu, “Şehir eşkiyalarına nefes aldırmayacağız” mesajıyla duyurdu.



#Operasyon
#Suç
#Kuyu-5
#gözaltı
2 saat önce
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