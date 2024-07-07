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Suç makineleri Kuyu’da

04:00 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 02:05 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Elebaşılığını firari Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-7 Operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme” gibi 25 ayrı suça karıştıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda 34 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1 otomatik silah ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu “Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyuya düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız” mesajıyla duyurdu.



#Operasyon
#KUYU-7
#Suç
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