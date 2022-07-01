Suç örgütlerine yönelik 24 ilde dev operasyon: 284 şüpheli aranıyor

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Tümör” operasyonu başlatıldı.

KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2" ile 30 ilde "Tırpan" ve Nisan ayında 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonlarının yapılmıştı.

Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik mücadele KOM Daire Başkanlığı koordinesinde devam ediyor.

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Bu kapsamda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük, Kocaeli, Konya, Muğla, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya ve Osmaniye olmak üzere sabah erken saatlerde 24 ilde eş zamanlı olarak haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik "Tümör" adı verilen operasyon başlatıldı.

FOTOĞRAF 8 Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, Kemalpaşa ilçesine meydana gelen heyelanda bir kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: Ölü ve yaralılar var Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar görürken bir kişi ise hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Yangın, saat 23:00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokanta içersinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli’de korku dolu anlar: Lokantada patlama sonrası üç araç zarar gördü İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir lokantada, gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi. Lokanta alev alev yanarken 3 araç zarar gördü. BiP'te paylaş

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