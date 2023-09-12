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Suç örgütü lideri Bora Kaplan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda kıskıvrak yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 29 şüpheliden 14 kişi tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu örgütün işlediği diğer suçlarının delillendirilmesi devam ediyor.

09:18 . 12/09/2023 Salı
DHA
Suç örgütünün diğer suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Suç örgütünün diğer suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden, aralarında Bora K'nin de bulunduğu 14'ü tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Bora K, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alınmıştı.



Polis ekipleri, "Ayhan" kod adını kullanan Bora K'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma devam ediyor

Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



#Ankara
#emniyet
#Ayhan Bora Kaplan
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