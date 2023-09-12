Suç örgütü lideri Bora Kaplan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisini Ankara'da polis ekiplerinin yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladığı suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkilendiren muhalif haber sitelerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, skandal haberlere, "Operasyon çocukları devrede…Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı 'medya', aynı 'kaynaklar'… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız." sözleriyle cevap verdi.