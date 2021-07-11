Suçüstü yakalandılar

Kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama sözü veren CHP’ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tepki gösterdi. Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın “Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip mahkumiyet, beraat, her ne olursa olsun, tamamının dosyasını yeniden ele alacağız” sözleri için, “15 Temmuz şehitlerine bu girişimden, bu beyandan daha ağır bir haksızlık, daha büyük bir ihanet düşünülemez” ifadelerini kullandı.

YENİDEN YARGILAMA YAPILAMAZ

Kesin hükümle sonuçlanmış bir uyuşmazlık kural olarak yeniden yargılama konusu yapılamayacağına dikkat çeken Yıldız şunları kaydetti: “Daha önceki yargılama sırasında ele alınmayan ‘yeni delil’ veya ‘yeni olay’ mevcut olduğunun anlaşılması halinde başvurulan bir kanun yoludur. CHP’nin FETÖ’nün hain darbe girişimi sebebiyle örgüt üyelerinin dosyalarına yeniden yargılama konusu yapacağım demek, ‘Aldığınız cezaların infazını durduracağım, suçunuzun ağırlığına bakmaksızın hepinizi tahliye edeceğim’ demektir. Bu beyan tam bir suçüstü yakalanma halidir. Zaten hain darbeye tiyatro diyerek sulandırma gayretleri başından beri bir irtibat ve iltisakın varlığını göstermekteydi.”

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FETÖ İDDİASI ŞİMDİ ANLAM KAZANIYOR

Aykan Erdemir’in ismini vermeden “CHP’nin eski milletvekili Amerika derin devletinin kurmuş olduğu bir kuruluşta istihbarat elamanı olarak görev yapıyor” diyen Yıldız, CHP eski genel başkan yardımcılarının partinin FETÖ ile bağını iddia ettikleri açıklamaların skandal toplantıyla daha çok anlam kazandığını söyledi.

SİCİLLERİNDEN FARKLI BEYAN BEKLENEMEZ

Toplantıda yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun terör örgütlerine yakınlığını ima eden Yıldız, “Toplantıyı düzenleyenlerin siyasal siciline baktığımızda farklı bir beyanda bulunmaları zaten beklenemez” şeklinde konuştu.