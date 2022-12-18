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YEREL GÜNDEM

Suikast timinin son halkası: Levent Göktaş tutuklandı

Hablemitoğlu suikastının 20. yılında ‘suikast timi’nin başında olduğu belirtilen Levent Göktaş, Türkiye’ye getirildi. Göktaş’ı Sofya’dan taşıyan uçak önceki gece 23.55’te İstanbul’a indi. Suikast timi içinde yer alan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır daha önce yakalanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suikast timinin son halkası: Levent Göktaş tutuklandı
Levent Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik kontrolü esnasında yakalanmıştı.

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden emekli Albay Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi. Kırmızı bültenle aranırken 1 Eylül’de Bulgaristan’da yakalanan Göktaş, Türkiye’ye iade edildi. 14 Aralık’ta Filibe Temyiz Mahkemesi’nin iade talebini kabul etmesinin ardından Göktaş, Türkiye’ye gönderildi. Interpol tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan kalkan uçakla önceki gece saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na getirilen Göktaş’ı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı. Havalimanı Mülki İdare Amirliği içerisinde sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi binasına götürüldü. SEGBİS aracılığıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Göktaş, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

AZMETTİRENLER DE CEZAEVİNDE

Faili meçhul kalan dosya, 15 Temmuz’dan kısa süre önce raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi. Ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi. Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarttı. MİT’in 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirdiği Bozkır tutuklandı. Bozkır’ın beyanları ve savcılığın tespitleri doğrultusunda önce suikast timindeki Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, dün de Levent Göktaş tutuklandı. Göktaş, Mumcuoğlu ve Emek için ağırlaştırılmış müebbet, Bozkır’ın ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyor. Eski istihbaratçı Altaylı ile Köstem cezaevinde. FETÖ elebaşı Gülen ve Özcan ise firari.

FETÖ istedi o yaptı

Hablemitoğlu örgüte yönelik çalışmaları nedeniyle FETÖ'nün hedefi oldu. İddianameye göre FETÖ, Hablemitoğlu'nu durdurmak için dönemin sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ı görevlendirdi. Özcan, Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için durumu FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya anlattı. Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağı duyumları üzerine örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a ulaştı. FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a suikast talimatını verdi. Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı. Ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek Hablemitoğlu'nu evinin önünde başından vurarak öldürdü.

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