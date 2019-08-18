Suikastı böyle planlamış

5 Temmuz 2017’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet’ yürüyüşüne saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı terörist Oğuzhan Korkmaz’ın emniyet ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Korkmaz, 2015’te El-Nusra’ya katılıp Azez’e gittiğini, burada silahlı eğitim aldığını ve bombardımanda yaralanıp Türkiye’ye döndüğünü söyledi. DEAŞ’ı benimsediğini anlatan Korkmaz, Kılıçdaroğlu’na suikast planından önce Kayseri ve Antalya’da farklı saldırılar planladığını itiraf etti.

YAHUDİLER VE KİLİSE HEDEF

Bağdadi’ye bağlılık yemini ettiğini söyleyen Korkmaz, kendisinin örgüt içinde emir düzeyine çıkarıldığını ve Kayseri’deki DEAŞ’a bağlı grupların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminden 8 ay önce Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde okuyan İsrailli 6 öğrenciye saldırı planladığını belirten Korkmaz şahısları bulamadığı için eylemden vazgeçtiğini söyledi. Korkmaz, “Atpazarındaki kiliseye eylem yapabileceğimizi düşündüm. Ancak kilise aktif olmadığı için bu eylemden de vazgeçtim” dedi.

İki eylem planını da uygulayamayan DEAŞ’lı terörist, bu defa kendisine hedef olarak Antalya Kemer’deki Fransız sokağını seçtiğini söyledi. “Burada Fransızların çok olacağını düşünüyordum” diyen Korkmaz, “Bu fikri Emre Emre’ye söyledim, Suriye’deki emirlerden fetva istedim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünü hedef alacak bir eylem için fetva geldiğini söyledi. Eylemin içinde AK Parti bayraklarının olduğu kiralık araçla yapılmasını söylemişler” diye konuştu.

‘ARACI KALABALIĞA SÜR’

AK Parti İl binasından bayrak aldığını belirten Korkmaz, “Emre Emre telefonuma ‘Conversitation’ adlı konuşma programını yükledi. Bana, bağlantılı olduğu kişilerin silah getireceğini, aracı yürüyüş yapan grubun ortasına sürmem gerektiğini, eğer başarısız olursam silahla Kılıçdaroğlu’nu vurabileceğimi söyledi. 5 Temmuz gecesi yola çıktım. Telefonuma kurulu program üzerinden konuşmalar gerçekleştirdim” dedi. Kayseri’de her adımı takip edilen Korkmaz, İzmit’e giriş yapacağı esnada kıskıvrak gözaltına alındı.

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Cesaret vermişler

Eylem için yola çıkan DEAŞ’lı Oğuzhan Korkmaz’ı “Conversitation” üzerinden nasıl cesaretlendirdikleri de ortaya çıktı. Korkmaz’a yazılan mesajlarda, “Aziz kardeşim önünde cennet, arkanda kokuşmuş dünya var. Bugün Resulun intikam günü. Sen ne yapacağını tek tek biliyorsun. Allahu Teala’ya tevekkül et ve amelini yap. Bugün senin hurilerle zifaf günün. Allah’a kavuşuncaya kadar zikri dilinden düşürme” yazıldığı belirlendi.

FETÖ mü hedef gösterdi?



Oğuzhan Korkmaz eylem için harekete geçmeden önce 22 Haziran 2017’de firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun attığı bir tweet kafaları karıştırdı. Tweette “RTE rejimini tanıyorsam Adalet Yürüyüşüne kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul’a yaklaşınca saldıracaktır. #GelAdaleteYürü At FAVa Bekle” yazması, “DEAŞ’a hedef mi gösterdi” sorusunu akıllara getirdi. Suikastın olacağı gün BBC ve CNN International’ın canlı bağlantı için İzmit’e gelmesi de dikkat çekti.