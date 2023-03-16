Şükran Mahallesi’ne yeni etap müjdesi

Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 20 bin 250 metrekare alanda hızla yükselen dev bütçeli Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, inşaatı devam eden ‘Üst Adalar’ etabı ile ihalesi ve yer teslimi yapılan 1. Etap inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje tamamlandığında, şehrin en gözde cazibe merkezlerinden biri olacağını söyleyen Başkan Kavuş, “Sadece Meram değil Konya adına önemli bu proje için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere pek çok kurum elini taşın altına koydu. Ve nihayetinde bugünlere geldik. Bu etaptaki 6 adada bulunan 18 yapının 16’sında inşaat hızla yükseliyor. İkisinde de yakın zamanda temel atılacak. İnşallah söz verilen zaman içinde de tamamlanacak” dedi.

TEMELİ ÇOK KISA SÜREDE ATILACAK

“Bu vesile ile bir müjdeyi daha hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İçerisinde 158 dükkan 149 ofis bulunan ve toplam arsa alanı 15 bin 587 metrekare ve toplam inşaat alanı da 37 bin 904 metrekare olan 1. etabın da ihalesi tamamlanıp yer teslimi gerçekleştirildi” ifadelerini kullanan Başkan Mustafa Kavuş, yakın zamanda temelinin atılıp inşaatına başlanacağını dile getirdi.

HİZMETLER DEVAM EDİYOR

Meram Belediyesi olarak deprem anından bu yana bölgede olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Meram Belediyesi olarak bir taraftan deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalara devam ederken ilçemizde de yatırımlarımız, hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Bunda ekiplerimizin fedakarca çalışmalarının yanında yerleşmiş kurumsallığımızın da payı büyüktür. Bu çalışmalar kapsamında en önemli projelerimizden Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm alanında devam eden çalışmaları inceliyoruz” diye konuştu.

ACI BİR TECRÜBE

Türkiye’nin yaşadığı asrın felaketi sebebiyle kentsel dönüşümün, sağlıklı şehirleşmenin, sağlam yapıların öneminin acı bir tecrübe ile çok daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler böyle acıları bir daha yaşamamak adına göreve başladığımız günden itibaren bu yönde ciddi adımlar attık, önemli yatırımlar ortaya koyduk, yapmaya da devam ediyoruz. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi bu yönüyle de çok anlamlıdır ve önemli bir projedir. Kentsel dönüşüm bizim için insan hayatına verdiğimiz önem ve duyduğumuz saygının bir ifadesidir.”







