Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi alındı

Serik ilçesinde 21 Nisan'da öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sefa Çağlar Kılavuz'un ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleri ile Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı civarında görüldüğünü söylemesi ile buraya ağırlık verildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde kanal boyunca araştırma yaptı. Sefa'ya ait bisikleti bulan polis ekipleri, çocuğun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama- tarama çalışması başlattı.