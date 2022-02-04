Gündem İSKİ duyurdu İstanbulda sular ne zaman ve nerelerde kesilecek?
İSTANBUL

İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman ve nerelerde kesilecek?

İstanbul'da gün içinde meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı. 4 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da su kesintisi olan yerler neler?

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Haber Merkezi Diğer
Sular ne zaman nerelerde kesilecek?
Foto: Arşiv.

İstanbul'da yağmur başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 4 Şubat Cuma günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

  • İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 4 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Şubat Cuma 2022 İSKİ su kesintisi...

4 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
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