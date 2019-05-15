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Şule Çet davasında mahkeme ne karar verdi - Şule Çet davası sonucu

Şule Çet davası 10 Temmuz'a ertelendi

Ankara'da bir plazadan düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet davasına devam edildi. Mahkeme ara karar açıklarken, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Mahkeme, Adli Tıp raporu ile olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar verdi.

Haber Merkezi Diğer
Şule Çet.
Şule Çet.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, 2 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu. Ayrıca duruşmayı, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi de takip etti.

Yoğun katılımdan dolayı duruşmaya yaklaşık bir saat geç başlanırken, izleyicilerin bir kısmı mahkeme salonuna alınmadı.

Duruşmaya, katılan avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

  • Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına, Şule Çet'in son iki gününe ilişkin telefon kayıtlarının getirilmesine, Çet'in psikolojik durumuna ilişkin raporların istenmesine, sanıkların telefon kayıtlarının incelenmesine, Adli Tıp raporu ile olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi

Şule Çet davası 10 Temmuz Saat 10.00'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.

Ne olmuştu?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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