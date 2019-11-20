​Şule Çet davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi. Davada savcı mütalaasını açıkladı. avcı, Çağatay Aksu ve Berk Akad için 'müebbet' hapis cezası istedi.

SAVCI SANIKLAR HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI SIRALADI

Savcı, sanık Çağatay Aksu’nun kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyeti yoksun bırakma suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık Berk Akand’ın sanık Aksu’ya yardım ettiğinin anlaşıldığını belirterek, Aksu ile aynı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanığın da müebbet hapsin yanı sıra ayrıca hapis cezasına çarptırılması istendi.

GÜNDEM Ölümünün ardındaki sır çözülmeye çalışılan Şule Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak