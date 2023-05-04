Süleyman Soylu'dan berberlere müjde: Pazar tatili ana sütü gibi helaldir

Berberlerin pazar tatiliyle ilgili seslenen Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü Başkan'ın söylediğini de söyledim, dediğini ifade ettim. Dedi ki inşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonra ki pazar berberlerde tatil başlıyor. Bu mesele bizim uzun zamandan beri, biz derken kendimizi sizin içinizde hissettiğim için biz diyorum. Onun için bizim uzun zamandan beri beklediğimiz takip ettiğimiz bir meseleydi. Nasıl hallolacağı yolunda da hep beraber güzel bir sistem kuruldu. O sistem içerisinde Allah'ın izniyle beraber o iş bundan sonra o şekilde devam edecek. Kimsenin sözüne bakmayız, biz berberlerin sözüne bakarız. Bizi biliyorsunuz, biz söylediğimiz sözleri kürsüde bırakmayız. Söylediğimiz sözlerin olana kadar takipçisiyiz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız, dava arkadaşlarıyız.