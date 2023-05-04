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Süleyman Soylu'dan berberlere müjde: Pazar tatili ana sütü gibi helaldir

Berberlerin pazar tatiliyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ticaret Bakanımızla konuştum. İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor" dedi.

16:44 . 4/05/2023 Perşembe
DHA
Bakan Soylu Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında buluştu.

Bakan Soylu Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında buluştu.

Bakanlar seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında buluştu. Süleyman Soylu'ya; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz eşlik etti.

"Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir"

Berberlerin pazar tatiliyle ilgili seslenen Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir. Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü Başkan'ın söylediğini de söyledim, dediğini ifade ettim. Dedi ki inşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonra ki pazar berberlerde tatil başlıyor. Bu mesele bizim uzun zamandan beri, biz derken kendimizi sizin içinizde hissettiğim için biz diyorum. Onun için bizim uzun zamandan beri beklediğimiz takip ettiğimiz bir meseleydi. Nasıl hallolacağı yolunda da hep beraber güzel bir sistem kuruldu. O sistem içerisinde Allah'ın izniyle beraber o iş bundan sonra o şekilde devam edecek. Kimsenin sözüne bakmayız, biz berberlerin sözüne bakarız. Bizi biliyorsunuz, biz söylediğimiz sözleri kürsüde bırakmayız. Söylediğimiz sözlerin olana kadar takipçisiyiz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız, dava arkadaşlarıyız.

"Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir hedef koydu"

Bakan Soylu konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bakınız Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde, 2023 dedi, millet burun kıvırdı. Ne dediler biliyor musunuz ? '3 ay önümüzü göremiyoruz. 2023 nasıl olacak?' diye. Peki 2023 hedeflerimizin birçoğuna ulaştık mı? Ardından 5-6 yıl geçti, Tayyip Erdoğan bu sefer başka bir şey söyledi, 50 yıllık bir hedef koydu. 2053 dedi. Ardından 3-4 yıl daha geçti, Tayyip Erdoğan bir hedef daha koydu, 2071 dedi. Ve şimdi Tayyip Erdoğan, ardından 3-4 yıl daha geçti, şimdi Tayyip Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu ve 'Türkiye Yüzyılı' dedi."

#Süleyman Soylu
#İstanbul
#Beyoğlu
16 dakika önce
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