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Süleyman Soylu'dan mesaj dolu paylaşım: Satılmış Gazeteciler

Son dönemde CHP yandaşı medya tarafından çeşitli saldırılara maruz kalan AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, X hesabından yaptığı mesaj dolu paylaşımda, iletişim okuyan gençlere bir kitap tavsiyesinde bulundu. Alman gazeteci Udo Ulfkotte tarafından kaleme alınan 'Satılmış Gazeteciler' kitabından alıntılar paylaşan Soylu, "Gazetesi Frankfurter Allgemine Zeitung’un operasyonel olduğunu söyleyip utandığını belirten Ulfkotte, kitabı yazdıktan bir süre sonra evinde ölü bulundu. İletişim okuyan gençler, bu kitap size önerimdir." dedi.

19:21 - 28/05/2024 Tuesday
Güncelleme: 19:23 - 28/05/2024 Tuesday
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında bozmuştu.

Soylu, YouTuber Fatih Altaylı ve CHP yandaşı gazeteciler Timur Soykan ile Murat Ağırel'in kendisini hedef alan uyuşturucu iddialarına cevap verip Soylu,
"Bu arkadaşlar bence neye hizmet ettiğinin farkında değiller. Türkiye'yi bir suç ülkesi olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım değil. Neden bahsediyorlar? Uyuşturucu, baron... Size ben uyuşturucuyla ilgili söyleyeyim. Bu birinci vereceğim rakam. Bu ülkede Adli Tıp Raporu'na göre İçişleri Bakanı olduğum gün 941 kişi ölüyordu uyuşturucudan yılda. İçişleri Bakanlığı'nı bıraktığım gün, yılda 247 kişi ölüyordu. Dörtte bire düşmüş. Bu bir mücadelenin sonucudur"
demişti.
Soylu, sözlerinin devamında,
"Tayyip Erdoğan kurmuş, Süleyman Soylu da yönetiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri var, gümrük var, İçişleri Bakanlığı var, yargı var, savcı var, hakim var. Herkes var. Herkes bu işin içerisinde ve biz ülke olarak -onların iddiasına göre- biz bu işi yapıyoruz. Ya siz deli misiniz? Kendi ülkenize niye böyle bir kötülük yapıyorsunuz?"
diye tepki göstermişti.

Soylu'dan mesaj dolu paylaşım: Satılmış Gazeteciler

Bugün X hesabından yeni bir paylaşım yapan Soylu, iletişim okuyan gençlere bir kitap tavsiyesinde bulundu.

Alman gazeteci Udo Ulfkotte tarafından kaleme alınan 'Satılmış Gazeteciler' kitabından alıntılar paylaşan Soylu
, "Gazetesi Frankfurter Allgemine Zeitung’un operasyonel olduğunu söyleyip utandığını belirten Ulfkotte, kitabı yazdıktan bir süre sonra evinde ölü bulundu. İletişim okuyan gençler, bu kitap size önerimdir
." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun mesaj dolu paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"“Satılmış Gazeteciler” Almanya’daki medyanın CIA, elitler ve istihbarat tekelinde olduğunu 2014’te tüm açıklığıyla yazan, gazetesi Frankfurter Allgemine Zeitung’un operasyonel olduğunu söyleyip utandığını belirten Alman gazeteci Udo Ulfkotte kitabı yazdıktan bir süre sonra evinde ölü bulundu. İletişim okuyan gençler, Bu kitap size önerimdir."





#Süleyman Soylu
#Almanya
#Gazeteci
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