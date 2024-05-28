Süleyman Soylu'dan mesaj dolu paylaşım: Satılmış Gazeteciler

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında bozmuştu.
Soylu'dan mesaj dolu paylaşım: Satılmış Gazeteciler
Bugün X hesabından yeni bir paylaşım yapan Soylu, iletişim okuyan gençlere bir kitap tavsiyesinde bulundu.
"“Satılmış Gazeteciler” Almanya’daki medyanın CIA, elitler ve istihbarat tekelinde olduğunu 2014’te tüm açıklığıyla yazan, gazetesi Frankfurter Allgemine Zeitung’un operasyonel olduğunu söyleyip utandığını belirten Alman gazeteci Udo Ulfkotte kitabı yazdıktan bir süre sonra evinde ölü bulundu. İletişim okuyan gençler, Bu kitap size önerimdir."