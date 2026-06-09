Süleyman Soylu'nun açtığı davada karar: Özgür Özel tazminat ödeyecek

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 22 Ekim ile 3 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.