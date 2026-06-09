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Süleyman Soylu'nun açtığı davada karar: Özgür Özel tazminat ödeyecek

Süleyman Soylu'nun açtığı davada karar: Özgür Özel tazminat ödeyecek

19:019/06/2026, Salı
AA
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Mahkeme, Soylu lehine manevi tazminata karar verdi.
Mahkeme, Soylu lehine manevi tazminata karar verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımlarında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek Özel'in Soylu'ya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 22 Ekim ile 3 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

Soylu'nun avukatı davanın kabulünü istedi

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Soylu'nun avukatları katıldı.

Soylu'nun avukatı beyanında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini bildirerek, davanın kabulünü istedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Özgür Özel'in, Soylu'ya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.



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