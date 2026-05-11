AK Parti'li Soylu: Özgür Özel, bir kez daha tazminata mahkum oldu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel, şahsıma yönelik iftira ve hakaretten bir kez daha tazminata mahkum oldu. Hiçbir yerde kullanmadığım, söylemediğim ve ifade etmediğim '550 terörist var, bu sözü siyaseten söyledim' şeklindeki sözlerin koskoca bir yalan olduğu, mahkeme kararıyla da tescillenmiştir. Siyasette yalanla bir arpa boyu yol gidilemez. Şişli'de bir topluluğun karşısına çıkıp örgütlü yalanlarla hem iftira atmak hem yuhalatmak hem de hakaret etmek siyaset değildir. Siyasette, hoşumuza gitmese de ağır eleştiriler olabilir. Ancak bile isteye, kasten yalan üzerinden 'iftira ve hakaret üretmek' insanlık dışıdır. Bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin" ifadelerini kullandı.