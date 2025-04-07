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Soylu'dan Özel'in skandal sözlerine sert tepki: 'İngiliz Özgür iyi dinle!'

Soylu'dan Özel'in skandal sözlerine sert tepki: 'İngiliz Özgür iyi dinle!'

12:357/04/2025, Pazartesi
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Özgür Özel - Süleyman Soylu
Özgür Özel - Süleyman Soylu

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cuntacı' sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "İngiliz Özgür. İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili
Süleyman Soylu
, Özgür Özel'e tepki göstererek
"İngiliz Özgür. İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir"
açıklamasında bulundu.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' sözlerine tepkiler dinmiyor. Çok sayıda siyasetçi Özel'e tepki gösterirken; AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.


'Dinle İngiliz Özgür!'


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu,
"İngiliz Özgür, iyi dinle! Siz, büyükelçiliklerde daha iki yıl önce devletin kayıtlarına girmiş anlaşmalar yapıp mandacılığı kabul ederken, Koca Reis bu millet adına bütün dünyaya meydan okuyordu. Sizin tarihiniz; kirli planlar, karanlık işbirlikleri ve kanlı darbelerle örülmüş bir Batı uşaklığıdır"
ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca
"Biz, en zor zamanımızda milletimizin dışında kimsenin önünde eğilmedik. Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah'tan başkasına eyvallahımız yok! Ve sen, İngiliz Özgür… İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir"
diye yazdı.


#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
#Süleyman Soylu

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