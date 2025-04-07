Soylu'dan Özel'in skandal sözlerine sert tepki: 'İngiliz Özgür iyi dinle!'

"Biz, en zor zamanımızda milletimizin dışında kimsenin önünde eğilmedik. Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah'tan başkasına eyvallahımız yok! Ve sen, İngiliz Özgür… İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir"