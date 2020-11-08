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Gündem Süleymaniyede üç katlı metruk binada yangın
İSTANBUL

Süleymaniye'de üç katlı metruk binada yangın

Fatih, Süleymaniye Camii'nin karşısında 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Süleymaniye Mimar Sinan Caddesi Süleymaniye Camii karşısında 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alev alev yanan bina çatısındaki yangın kontrol altına alındı.

DHA
Fartih Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Öte yandan Süleymaniye Camii'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin şaşkınlık içerisinde yangını izledikleri ve cep telefonlarıyla o anları görüntüledikleri gözlendi. Yangında yükselen dumanların tarihi yarım adanın bir çok yerinden görüldüğü öğrenildi.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.


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