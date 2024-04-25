Sultanahmet’te 12 günlük Gazze nöbeti

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, Türkçe ve İngilizce pankartlar açtı. Taşıdıkları dövizlerle, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösteren gruba, yabancı aktivistler de destek verdi. Saldırılarda 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın 34 bin 183 Filistinlinin öldürüldüğünü kaydeden İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, “Sınır gözetilmeksizin yapılan saldırılar sebebiyle şu an Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor” dedi.

ZULME KARŞI ÇIKIYORUZ

Filistinlilerin topraklarının gasp edildiğini belirten Kesmen, “İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze’ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. İsrail hukuk tanımıyor. Dünya soykırımı görmezden geliyor. Bugün burada İsrail'in zulmüne karşı çıkıyoruz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından gruptakiler 12 gün devam edecek eyleme başladı. Oturma eyleminin her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında yapılması planlanıyor. Aynı zamanda meydana kermes de açıldı. Buradan elde edilecek gelir Gazze’ye gönderilecek.

Etkilenip Müslüman oldu

Oturma eyleminde ABD’den gelen 66 yaşındaki Tike Berry, şahadet getirerek Müslüman oldu. ABD’nin İsrail soykırımını desteklemesinden utanç duyduğunu söyleyen Berry, Gazzeli Müslümanların inancından çok etkilendiğini ve bu nedenle İslam’ı kabul ettiğini belirtti.







