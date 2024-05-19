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Sultanbeyli Belediyesi’nde bahar temizliği

04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 02:48 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe genelinde “Bahar Temizliği” projesiyle kapsamlı temizlik faaliyeti başlattı. Kent temizliğine ve estetik görünüme önem verdiklerini belirten Tombaş, "Kaldırımları işgal eden eski ev eşyaları ve hafriyat atıklarının kaldırılması, ot biçimi, ilaçlama, yıkama işlemleri başta olmak üzere kapsamlı bir temizlik projesi başlattık. Akşemsettin Mahallesi’nden başladık, sırasıyla tüm cadde ve sokaklara gireceğiz. Hedefimiz, tertemiz Sultanbeyli" dedi.

ÖNCELİK: SAĞLIKLI VE KONFORLU YAŞAM

Bahar Temizliği projesiyle cadde ve sokaklarda kaba atıklar başta olmak üzere detaylı bir temizlik uygulaması başlattıklarını vurgulayan Tombaş, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve konforu. Bunun için her gün düzenli olarak yürütülen temizlik hizmetinin yanı sıra özellikle çirkin görüntüye sebep olan, tehlike arz eden kaba malzemelerin temizlenmesi için yeni bir proje başlattık. Bahar Temizliği projesi kapsamında; kaldırımları işgal eden eski ev eşyaları ve hafriyat atıklarını kaldırıyor, ot biçimi, ilaçlama, yıkama işlemleri başta olmak üzere kapsamlı temizlik faaliyeti yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

GİRİLMEDİK SOKAK BIRAKMAYACAĞIZ

Çalışmaların sokak sokak titizlikle yürütüleceğini ifade eden Tombaş, "Bahar Temizliği projesi kapsamında; Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park Bahçeler, Kentsel Dönüşüm ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere 5 farklı birimden toplam 30 personelden oluşan bir ekip oluşturuldu. 15 mahallemizde girmedik cadde, sokak bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



#Sultanbeyli Belediyesi
#Hizmet
#Ali Tombaş
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