Sultanbeyli esnafına ‘iş modelleri’ paneli

Sultanbeyli Belediyesi işini internete taşımak isteyen esnaf için çalışmalarını hızlandırdı. İlçedeki 6 bin esnaf ziyaret edilerek dijital dönüşüm ve e-ticaretle ilgili bilgilendirme yapıldı. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi bu konuda yaptığı çalışmalarla esnafa eğitim veriyor, danışmanlık yapıyor. Diğer taraftan konuyla ilgili alanında uzman isimler eğitim alan kursiyerlerle buluşturuluyor. Bu kapsamda Dijitalleşme ve Geleceğin İş Modelleri: Fırsatları Keşfet” konulu panel gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları ise Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital Girişimcilik Derneği Başkanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Oğuz Kaya, LC Waikiki Dijital Ürün Yönetim Müdürü Orhan Tanrıkulu ve MKK Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi Salih Eroğlu oldu.