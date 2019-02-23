Sultanbeyli metroyla nefes alacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'de kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile Semazen Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Siyasete girdiği günden bu yana "insanların yüzünde tebessüm olması" anlayışıyla çalıştığını dile getiren Yıldırım, 15-16 yıl boyunca bu anlayıştan uzaklaşmadığını belirtti. Yıldırım, Sultanbeyli'de Türkiye'nin her yerinden vatandaşların yaşadığına değinirken kürsüye gelen bir kız çocuğu kendisine kağıt uzattı. Kağıdı alan Yıldırım, "Türkü okuyanlara gelirdi böyle mektuplar. Şimdi bize de gelmeye başladı" şeklinde espri yaptı.

TAPU İŞİ TAMAM

Yıldırım, Sultanbeyli için çıkarılan özel kanundan sonra tapuların verildiğini dile getirerek, ilçeye yapılacaklara değinerek şunları anlattı: "Sultanbeyli'ye metro biraz gecikti. Çekmeköy'e geldi, 11 kilometre oradan itibaren ilk işimiz bu projeyi hızlandırmak. Bu ciddi bir rahatlama sağlayacak. Sultanbeyli'ye metro bağlantısı yapıldı mı her yere gidiyorsunuz, ister Mecidiyeköy'e ister Zeytinburnu'na istersen Atatürk Havalimanı'na git. O ağ, ulaşım ağına girince işler kolaylaşacak. Bu önemli bir proje. Sancaktepe'den yapacağımız metro 11 kilometre, 8 istasyon var, 3 ilçeyi ilgilendiriyor. Bir başka problem Sultanbeyli'de otopark. Otopark yok. 15 farklı yerde, 3 bin araçlık, ilk etapta otopark yapılacak. Bunların yerleri belli, projeleri hazırlandı. Tapu işi tamam, inşallah tapuları hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden veriyoruz."

ÖĞRENCİLERDEN SÜRPRİZ

Gençlere yönelik "Fikir sizden, sermaye bizden" şeklinde bir projeleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Büyükşehirde inşallah gençler için ayrı bir daire kurulacak" dedi. Yıldırım, buradaki programının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, burada yaklaşık 1,5 saat kaldı. İlçe başkanlığının karşısındaki Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, buradan ayrılırken Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Binali Yıldırım da öğrencilere el salladı.





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