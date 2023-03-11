Sultanbeyli yaraları sarıyor

Türkiye’yi derinden etkileyen depremin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye afet bölgesi için seferber oldu. Sultanbeyli Belediyesi de Elbistan ve Kırıkhan’da ekipleriyle depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Sultanbeyli Belediyesi AFAD ile koordineli olarak Sultanbeyli Arama Kurtarma Timini (SAKUT) depremin ilk günü bölgeye gönderdi. Ekipler zorlu şartlar altında birçok enkaza müdahale ederek insanlara umut oldu.

YARDIM KAMPANYASI HIZLA BAŞLADI

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Sultanbeyli Belediyesi bir yandan da bölge için yardım kampanyası başlattı. İlçede bulunan okullar ve belediyeye ait spor salonu yardımların toplanma noktası olurken onlarca tır insani yardım malzemesi koordineli şekilde bölgeye ulaştı.

ELBİSTAN’A 4 NOKTAYA AŞEVİ

AFAD ile koordineli olarak 4 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak yemek çıkartılan aşevi, bölge halkının yarasını sarmak için gayret gösteriyor. Ayrıca Sultanbeyli’den Elbistan’a gönüllü olarak berber esnaflar da gitti. SUBESO iş birliğiyle çadır kentlerde görev yapan berberler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

KONTEYNER KENT KURULUYOR

Diğer taraftan Sultanbeyli Belediyesi Hatay Kırıkhan’a da konteyner kent kuruyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan konteyner kent, bölgede halkının barınmasına imkân sağlayacak. Konteyner kentin içerisinde sosyal alan, çocuk oyun alanı, çamaşırhane, kreş, meydan, mescit, aşevi, berber, büfe, sosyal market, revir ve otopark alanı bulunuyor.

STK’LARIMIZLA EL ELE KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bütün Türkiye’yi etkileyen bir felaket yaşadık. Bu felakette devletimiz tüm kurumlarıyla, belediyelerimizle, STK’larımızla el ele vererek deprem bölgesinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya geldik. Başta devletimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza, vakıflarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyorum ki kısa süre içerisinde yaralarımızı saracağız. Eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu depremden hep birlikte dersler çıkartarak bundan sonraki kalıcı konutlarımızı ona göre inşa edeceğiz. Depremde vefat eden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, depremzedelerimize hayırlı ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.







