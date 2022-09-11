Sultanbeyli yeni bir meydan kazandı

Sultanbeyli Belediyesi kalıcı yatırımlarını sürdürüyor. Planladığı projeleri hayata geçiren belediye şimdi de 6 bin 300 metrekare alandan oluşan meydanı vatandaşların hizmetine sundu. Bisiklet yoluna sahip alanda, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, gençler için kitap kafe ve otopark yer alıyor. Birçok ağaçla yeşillendirilen meydanın açılışı Manuş Baba konseriyle yapıldı. Konsere vatandaşların ilgisi hayli yoğundu. Yeni meydanın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İlçemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planladığımız projeleri hızla hayata geçiriyoruz.

HER ŞEY DAHA GÜZEL BİR SULTANBEYLİ İÇİN

Sultanbeyli’ye kazandırdıkları yeni yaşam alanını bir meydan olarak tasarladıklarını belirten Başkan Keskin, “Çocuklarımız için oyun alanları oluşturduk. Yine gençlerimizin güzel vakit geçirebileceği kitap kafeyi hizmete aldık. Meydanımızda koşu ve bisiklet yolları da mevcut. Ayrıca otoparkımız da hemşehrilerimizin hizmetinde. Meydanımızın açılışını, gençlerimizin çok sevdiği sanatçı Manuş Baba konseriyle yaptık. İlçemizi daha da ileriye taşımak adına yapımında sona geldiğimiz diğer projelerimizin de açılışını yakında gerçekleştireceğiz.

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Sultan Korumuz, restorasyonu tamamlanan Aydos Kale’miz ve birçok kalıcı yatırımımızla Sultanbeyli’miz bam başka bir kimliğe bürünüyor. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey daha güzel bir Sultanbeyli için. Sultanbeyli Meydan açılışına katılım sağlayan sanatçımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yeni meydanımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNDEM Mülkiyeti çözen ve hızla gelişen ilçe: Sultanbeyli