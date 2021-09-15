​Sultanbeyli’de Ahilik etkinlikleri başladı

Ahilik Haftası kapsamında Sultanbeyli’de özel etkinlikler düzenleniyor. Kent Meydanı’nda Sultanbeyli Belediyesi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı öncülüğünde Şed Kuşatma Töreni yapıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Sultanbeyli Motorlu Taşıyıcılar Esnaf Odası, Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sultanbeyli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası da destek verdi. Mehteran konseriyle başlayan program; selamlama konuşmaları, ahilik geleneklerinin işlendiği tiyatral gösterisi, ahilik türküleri dinletisiyle devam etti.

Sonrasında ise Şed Kuşatma Töreni yapıldı. Ahilik Duası edilerek Ahilik helvası ikramı ile etkinlik sonlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Türkiye Cumhuriyeti devletimiz tarafından 2021 yılının Ahi Evran Yılı olması vesilesiyle Ahilik Haftası’nda (13-19 Eylül) çeşitli programlarımız var. Burada odalarımızın tespit ettiği kıymetli büyüklerimize şed kuşatma töreni düzenledik. Ardından yılın ahisini belirledik ve bu programı yaptık. Biz bu sene ilkini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.