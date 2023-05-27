Sultanbeyli’de espor heyecanı

Sultanbeyli Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Genç Akademi, Genç Adres ve bilgi evlerini gençlerin hizmetine sunan belediye; şimdi de gençler için espor turnuvası düzenledi. Turnuvaya başvurular online olarak alındı. 1’inciye bilgisayar, 2’nciye tablet, 3’üncüye bisiklet, 4’üncüye bluetooth kulaklığın verildiği turnuvanın ilk karşılaşmasını milli takımda yıllarca ter döken Ogün Temizkanoğlu ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirdi. Genç Adres’te yapılan turnuvaya gençlerin ilgisi yoğundu.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Düzenlenen organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sanattan spora birçok alanda gençlerimiz için projeler oluşturduk. Gençlerimizin rekabet içerisinde güzel vakit geçirebilmeleri için espor turnuvamızı düzenledik. Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra eğlenmelerini de önemsiyoruz. Turnuvamızın sonunda kazanan genç kardeşlerimizi de ödüllendireceğiz. Turnuvamızın ilk karşılaşmasını gerçekleştirdiğimiz milli futbolcumuz Ogün Temizkanoğlu’na, TRT Spor Sunucusu Yasin Dallı’ya ve turnuvaya ilgi gösteren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya ve daha güzel projeler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

HER PROJE DEĞERLİ

Turnuvaya katılan ve ilk maçı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile oynayan Ogün Temizkanoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Gençlerle yapılan her projeyi değerli buluyorum. Genç nesilleri bir araya getiren, birlikte bir şeyler yapmaya teşvik eden çalışmaları destekliyorum. Böyle güzel bir organizasyonda gençlerle bizi buluşturan Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca program da Teknofest 2023’te Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye 2.’si olan Turay Havacılık takımına Girişimcilik Ofisi kullanım sertifikası Belediye Başkanı Hüseyin Keskin tarafından verildi.







